Corruzione e traffico di influenze la procura chiede il rinvio a giudizio per Cuffaro

La procura di Palermo ha presentato nove richieste di rinvio a giudizio in un procedimento che coinvolge l'ex presidente della Regione siciliana. Al centro dell'inchiesta ci sono accuse di corruzione e traffico di influenze. L'udienza preliminare è stata fissata dal giudice per l’8 maggio. Tra gli imputati figura l’ex presidente, che si trova ora sotto indagine.

Nove richieste di rinvio a giudizio nel procedimento che vede al centro l'ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro: proprio lui è il primo della lista presentata dalla Procura di Palermo al Gup Ermelinda Marfia, che ha fissato l'udienza preliminare l'8 maggio. Con Cuffaro, che è ancora.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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