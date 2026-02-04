A Grotte, un incontro tra amministratori, imprenditori e cittadini ha portato al centro del dibattito lo sviluppo locale. La discussione si è concentrata su come promuovere l’economia del territorio, intrecciando le opportunità della sharing economy con le tradizioni radicate. Un confronto diretto che mira a trovare nuove strade per investire nel futuro senza dimenticare le radici.

**Grotte, un confronto sullo sviluppo locale: il convegno tra sharing economy e tradizione** A Grotte, comune della provincia di Caltanissetta, un incontro strategico per lo sviluppo economico del territorio. Il 8 febbraio 2026, alle 17, nell’aula consiliare del paese, si terrà un convegno dal titolo “Sharing economy e territorio: a Grotte un confronto sullo sviluppo locale”. È una giornata importante, un momento di riflessione per capire se e come l’economia della condivisione può dare nuova vita a un territorio in cui il passato e il presente si confrontano per dare origine a un futuro più sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sviluppo locale e sharing economy: il confronto a Grotte tra innovazione e tradizione

Approfondimenti su Grotte Caltanissetta

Domenica 8 febbraio a Grotte si svolge un convegno dedicato alla sharing economy.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Grotte Caltanissetta

Argomenti discussi: La Sharing Economy e il suo potenziale per lo sviluppo del territorio; L'Italia che resiste alla marginalizzazione: dati, progetti e visioni per un nuovo modello di sviluppo; Hyundai Nošovice, 5 milioni di auto prodotte in 15 anni; Asse Puglia - Montenegro il gemellaggio tra Bari e Bar.

Ceva punta su teatro e arti performative per lo sviluppo locale: riunione aperta alla cittàSERGIO RIZZO - Il Comune di Ceva, in collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco e la Fondazione Fossano Musica, ha promosso la presentazione di una candidatura a valere sul bando connesso all’inte ... cuneocronaca.it

Fondazioni di comunità: il cambiamento locale per una società sostenibileOrmai 52, diffuse su tutto il territorio nazionale, rappresentano un’innovazione istituzionale nel panorama del Terzo settore. La nuova Guida di Assifero descrive sfide e opportunità della filantropia ... ansa.it

Imprese e istituzioni a confronto: la Bcc di Busto Garolfo promuove dialogo e sviluppo locale. facebook