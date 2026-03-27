Il sistema portuale del porto di Ancona si presenta come un settore in continua evoluzione, con una strategia che mira a integrare lo sviluppo economico legato al mare. Il resoconto quadriennale dell’Autorità di sistema portuale descrive un panorama orientato all’innovazione e alla crescita, inserito in un quadro più ampio di politiche nazionali dedicate alla portualità.

Nella sede dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale un confronto sulle opportunità e le sfide che attendono i porti adriatici nell’attuale contesto internazionale ANCONA – Un sistema portuale dinamico, con una visione orientata al futuro, pronto a cogliere le opportunità di sviluppo dell’economia del mare, inserito in una strategia nazionale della portualità. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, nell’evento “Porto, territorio, Paese: il mare Adriatico centrale tra traffici, infrastrutture e innovazione”, ha tracciato oggi un resoconto del lavoro compiuto dall’Ente negli ultimi quattro anni sotto la guida del presidente Vincenzo Garofalo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Porto, territorio, paese", il mare Adriatico centrale tra sviluppo e innovazione: il resoconto quadriennale dell'Adsp

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