Sicani Cinema Experience | cambiano le date della terza edizione
L'organizzazione del Sicani Cinema Experience ha annunciato uno spostamento delle date della terza edizione del festival. La manifestazione, prevista originariamente in un periodo specifico, si svolgerà in date diverse rispetto a quanto comunicato inizialmente. Nessuna altra informazione sulle nuove date o sui motivi dello spostamento è stata resa nota. La modifica riguarda esclusivamente il calendario dell’evento.
L'organizzazione del Sicani cinema experience comunica una variazione nel calendario della terza edizione del festival.“Per sopravvenute esigenze logistico-organizzative, imputabili esclusivamente a fattori esterni del tutto estranei alla volontà della direzione organizzativa e non altrimenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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