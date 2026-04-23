Abbiamo raggiunto un momento storico in cui la riduzione dei consumi e delle attività economiche sembra diventata una realtà forzata. Un articolo pubblicato su un quotidiano danese ha attirato la mia attenzione con un titolo che richiama il gioco “Roller Coaster Tycoon”, ma applicato alla vita reale. La notizia riguarda misure adottate in diversi Paesi per limitare le attività e contenere gli impatti ambientali e sociali.

Durante le vacanze di Pasqua ho ripreso in mano un vecchio videogioco che non usavo da molto tempo, Roller coaster tycoon, in cui bisogna costruire un parco divertimenti con tutti gli accessori: chioschi per le cose da mangiare, elementi del panorama, giostre e montagne russe. L’obiettivo è farlo diventare un’attività economica sostenibile. I pochi ettari a disposizione si riempiono in fretta, perciò è necessario fare manutenzione su quello che hai già costruito. Assumi meccanici, addetti alle pulizie e ispettori, ti assicuri che siano pagati bene, che siano formati e che si prendano cura delle giostre. Se fallisci, le montagne russe si rompono o, peggio ancora, crollano.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Siamo nell’era della decrescita forzata

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