L’attenzione si accende sul Lago Mead, il più grande lago artificiale degli Stati Uniti, ormai in crisi. La nuova puntata di Tracking Extinction mostra le immagini di un bacino sempre più prosciugato, simbolo di una situazione che ormai riguarda anche noi. Mentre alcuni ignorano il problema, altri cercano di capire cosa sta succedendo e quali conseguenze potrebbe avere. La crisi idrica si fa sempre più evidente e mette in discussione il nostro modo di vivere.

Accompagnata da una drammatica fotografia del Lago Mead, il più grande lago artificiale degli Usa, è uscita in questi giorni la nuova puntata di Tracking Extinction, il magazine indipendente curato da Elisabetta Corrà, una delle maggiori esperte in Italia di problematiche in tempi di Antropocene e di sesta estinzione (ricordando il drammatico libro di Elizabeth Kolbert ). Questa volta il tema è l’acqua e questo il drammatico esordio: “Siamo entrati, ora è ufficiale, in una ‘water bankruptcy’, la bancarotta idrica globale, che segna l’ingresso dell’umanità e della Terra in una nuova era”. Per decenni l’umanità ha prelevato più acqua di quanta clima e idrologia terrestre ne potessero ripristinare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siamo entrati nell’era della ‘bancarotta idrica’. A qualcuno importa?

Approfondimenti su Lago Mead

La crisi dell’acqua in Italia si fa sempre più grave.

Hai mai pensato di acquistare un monolocale a Rimini a soli 25 mila euro? Siamo entrati nell’ex hotel per scoprire cosa si nasconde dietro questa offerta apparentemente allettante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lago Mead

Argomenti discussi: Siamo entrati nell’era della bancarotta idrica globale; Blog | Siamo entrati nell'era della 'bancarotta idrica'. A qualcuno importa?; Il tuo prossimo cliente non è un essere umano: benvenuti nell’era dello Shopping Agent; Chi vince e chi perde nella gara all’AI nel 2026.

Siamo entrati nell’era della bancarotta idrica globale: ma cosa significa?Non è più una crisi. E non è nemmeno solo stress. Secondo le Nazioni Unite, una parte crescente del Pianeta vive ormai in una condizione strutturale di bancarotta idrica: un punto oltre il quale fiumi ... msn.com

Siamo entrati nell’Area 51 della Mercedes-BenzFare il collaudatore è uno dei sogni proibiti di ogni appassionato d’auto. Perché di solito funziona che t’immagini al volante delle supercar più belle del pianeta, dalla mattina alla sera, mentre le ... quattroruote.it

Qui in casa Simple&Madama siamo felici e contenti, ma ormai siamo entrati in modalità allerta! Questa cosa che "può succedere da un momento all'altro" alimenta la nostra ansia (soprattutto la mia!!) Chi ci è passato può confermarci che è normalità e non p - facebook.com facebook

Test attenti e simulazioni minuziose: siamo entrati nel cuore produttivo di Villeroy & Boch, a Mettlach, dove il Wc diventa un oggetto di alta ingegneria e dove gli esperti progettano i vasi migliori per ogni Paese x.com