Il segretario generale della Nato, Jens Merz, ha dichiarato che l’alleanza tra gli Stati Uniti e l’Europa non è più garantita come in passato, a causa delle tensioni crescenti sulle frontiere dell’Est. Merz ha sottolineato che la recente crisi in Ucraina ha messo in discussione la solidità del patto e ha chiesto uno sforzo maggiore per rinsaldare la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico. Un esempio concreto, secondo lui, è la richiesta di maggiori investimenti militari da parte dei paesi europei per sostenere la difesa collettiva.

La fiducia alla base della Nato “non può più essere data per scontata ” e deve essere rafforzata da entrambe le sponde dell’ Atlantico. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Per avere un futuro l’alleanza deve essere “rifondata in modo concreto”. Merz ha ribadito che anche Washington “avrà bisogno della fiducia degli alleati”, perché nell’era della competizione tra grandi potenze “neppure gli Stati Uniti sono abbastanza forti da agire da soli”. “Il vicepresidente Vance lo aveva detto qui un anno fa molto apertamente. Aveva ragione”, ha detto ancora Merz, in riferimento è alle parole del vicepresidente americano J. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nato, Merz: “Alleanza non più scontata, siamo nell’era delle grandi potenze”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la fiducia tra Stati Uniti e Europa è in crisi, a causa delle tensioni crescenti sulla sicurezza internazionale.

Il discorso del cancelliere Merz a Davos evidenzia come le grandi potenze stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama mondiale.

Argomenti discussi: Merz a Monaco: l’ordine del dopoguerra non esiste più, serve Europa sovrana; Super caccia franco-tedesco: Berlino si sfila dal progetto. È gelo tra Macron e Merz; Per difesa, sicurezza, e Nato l’ue è in cerca di equilibri senza Usa; Polonia, 40.000 soldati al confine con Russia e Bielorussia: Macron mobilita tre caccia. Trump: Droni russi potrebbero essere stati un...

Monaco, Merz: Alleanza atlantica non scontata. Vecchio ordine mondiale non esiste piùLeggi su Sky TG24 l'articolo Monaco, Merz: 'Alleanza atlantica non scontata. Vecchio ordine mondiale non esiste più' ... tg24.sky.it

Merz sulla NATO: Alleanza non più scontata. Frattura USA-UEIl cancelliere tedesco: L'ordine di sicurezza mondiale del dopoguerra, per quanto imperfetto anche nei suoi momenti migliori, non esiste più ... msn.com

L’affondo di Merz: “Frattura Usa-Ue, la Nato non è più scontata. Libertà in pericolo” x.com

"Meloni: 'Spero nel Nobel a Trump'"; "Ue-Nato, patto Meloni-Merz" e "Vergogna Svizzera, Moretti torna libero": i titoli dei principali quotidiani del Paese - facebook.com facebook