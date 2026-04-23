Si traveste da soccorritore della Croce Rossa per svaligiare un appartamento | arrestato

Un uomo travisato con una divisa della Croce Rossa Italiana è stato arrestato mentre cercava di entrare in un appartamento in via Ughetti. È stato sorpreso mentre scavalcava la finestra, intento a svaligiare l’abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto e portato all’arresto dell’individuo. La vicenda è stata resa nota dalle autorità locali.

Un uomo travisato e vestito con una divisa della Croce Rossa Italiana è stato sorpreso mentre scavalcava la finestra di un appartamento in via Ughetti, nel tentativo di svaligiarlo. A dare l'allarme è stata una cittadina, che ha contattato la sala operativa della questura di Catania dopo aver.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Catania, fingono soccorso per un furto in un appartamento: avevano divise della Croce RossaABBONATI A DAYITALIANEWS Il piano: travestimento e tentativo di intrusione Hanno cercato di mettere a segno un colpo in un appartamento fingendo un... Evade dai domiciliari per svaligiare un appartamento, 36enne arrestato dalla poliziaI poliziotti hanno subito riconosciuto il 36enne, già responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, per i quali avrebbe dovuto trovarsi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Al via le Olimpiadi regionali di primo soccorso, Piacenza diventa un centro d’addestramento a cielo aperto – FOTO e AUDIO. Caso Luca Spada, la Croce Rossa respinge le ombre sulla gestione: Mai ricevuti sospetti da volontari o dipendentiRiguardo il 27enne accusato di omicidio continuato aggravato di anziani mentre venivano trasportati in ambulanza, è pronta la tutela legale contro le notizie infondate del Comitato della Croce Rossa d ... ilrestodelcarlino.it Due soccorritori della Croce Rossa aggrediti da un pazienteDue soccorritori della Croce Rossa sono stati aggrediti questa notte, durante un servizio fatto ad Ancona, in una abitazione privata nel rione Adriatico. Erano le 2 quando sono arrivati ... ansa.it