Catania fingono soccorso per un furto in un appartamento | avevano divise della Croce Rossa

Due persone sono state arrestate a Catania con l'accusa di aver tentato di entrare in un appartamento fingendo di essere operatori di emergenza. Indossavano divise della Croce Rossa e hanno messo in atto un tentativo di intrusione presentandosi come soccorritori. La loro azione faceva parte di un piano volto a mettere a segno un furto, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piano: travestimento e tentativo di intrusione. Hanno cercato di mettere a segno un colpo in un appartamento fingendo un intervento di emergenza. I malviventi si sono serviti di una divisa della Croce Rossa Italiana per non destare sospetti, simulando un’operazione di soccorso. Tuttavia, il loro comportamento insolito non è passato inosservato: una residente, insospettita, ha deciso di contattare la Polizia di Stato. La segnalazione e l’intervento immediato. La donna ha raccontato agli agenti di aver visto un uomo, con il volto parzialmente coperto, introdursi nell’abitazione passando da una finestra, mentre un complice gli forniva attrezzi da lavoro prelevati da un’auto parcheggiata in strada.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, fingono soccorso per un furto in un appartamento: avevano divise della Croce Rossa Notizie correlate Donazione di abbigliamento tecnico per il soccorso della Croce Rossa**Un abbigliamento tecnico donato alla Croce Rossa: Nutrilife sbarca a Bologna con un gesto solidale** A Bologna, nella sede del Comitato della Croce... A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa ItalianaOrbetello (Grosseto), 28 marzo 2026 – É tutto pronto per l'appuntamento dedicato alla formazione dei giovani studenti: la IV edizione delle Olimpiadi... Tutti gli aggiornamenti Furto con finta divisa Croce Rossa: arresto a CataniaTentato furto a Catania con finta divisa Croce Rossa: un arresto della Polizia di Stato, indagini in corso per individuare i complici. catania.liveuniversity.it Soccorso per overdose, pistola puntata contro due operatori della Croce RossaIl Presidente della Croce rossa italiana Rosario Valastro apprende con sconcerto del grave episodio che ha visto coinvolti, nella notte tra lunedì e martedì scorso, due operatori della Croce Rossa, ... rainews.it