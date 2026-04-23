Si sporge per recuperare panni stesi cade dal balcone e rimane sospesa a 6 metri | salvata da carabiniere a Perugia

Un'anziana donna si è trovata sospesa a circa sei metri di altezza dopo essere caduta da un balcone a Perugia. La donna si era sporgiata per recuperare alcuni panni stesi quando ha perso l'equilibrio e è caduta, rimanendo appesa su una tettoia inclinata. Nessuno si era accorto subito dell’incidente, ma un carabiniere intervenuto ha immediatamente soccorso l'anziana, evitando che potesse cadere ulteriormente.

Nessuno si era accorto dell'anziana donna che a seguito della caduta si è ritrovata sospesa su una piccola tettoia inclinata con il rischio di cadere ulteriormente nel vuoto da un'altezza di circa sei metri. A notare la scena un carabiniere di passaggio libero dal servizio che è subito intervenuto salvandola.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Anziana cade dal balcone e rimane sospesa nel vuoto: salvata da un carabiniere fuori servizioPerugia, 23 aprile 2026 - Ancora una volta gli uomini dell'Arma dimostrano il loro spirito di servizio, il coraggio e il senso del dovere nel nome... Leggi anche: Ultranovantenne cade dal balcone e finisce su una tettoia: salvata da un carabiniere