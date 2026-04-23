Un noto conduttore televisivo, conosciuto per il suo lavoro nel settore della divulgazione scientifica, ha annunciato di aver deciso di risposarsi. A 66 anni, si prepara a celebrare un nuovo matrimonio con la compagna, di 38 anni più giovane. La notizia conferma le voci circolate nelle ultime settimane e anticipa i dettagli delle future nozze. Il conduttore, figura di spicco del panorama televisivo, ha scelto di ufficializzare il legame.

Uno dei volti più autorevoli e riconoscibili della divulgazione scientifica sulle reti Rai sarebbe in procinto di celebrare un nuovo matrimonio all’età di 66 anni, confermando le indiscrezioni che vedono il celebre geologo pronto a ufficializzare il legame con la propria compagna di 38 anni. Nonostante una carriera trascorsa sotto i riflettori del piccolo schermo, il conduttore ha sempre difeso con estremo rigore la propria sfera personale, mantenendo un profilo sobrio e distante dalle cronache mondane, motivo per cui la notizia delle nozze imminenti ha suscitato un particolare interesse nel pubblico e nei media specializzati. La relazione,...🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Si risposa, lei 30 anni più giovane”. Nozze per il famoso conduttore Rai, si è finalmente deciso

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