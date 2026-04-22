Mario Tozzi sposerà Silvia Ripà seconde nozze per il geologo | la compagna è un'archeologa 30 anni più giovane

Mario Tozzi, noto geologo e conduttore televisivo, sta per convolare a nozze per la seconda volta. La presunta compagna è Silvia Ripà, archeologa e docente, che ha circa 30 anni in meno rispetto a lui. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente il matrimonio, ma si parla di un imminente passo importante.

Mario Tozzi, geologo e conduttore del programma Sapiens, pronto a sposarsi per la seconda volta. Secondo l'indiscrezione, la futura sposa è Silvia Ripà, 30 anni più giovane, archeologa e docente. La loro storia d'amore non è mai stata resa pubblica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mario Tozzi (1895 - 1979) Figure e architettura 1929 Olio su tela Museo d'arte di Berna - facebook.com facebook