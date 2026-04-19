Incidente stradale all’alba sulla Foggia-Manfredonia | si ribalta auto 30enne in codice rosso

All’alba di oggi, domenica 19 aprile, un incidente si è verificato sulla strada statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata e un uomo di 30 anni è stato soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente stradale all'alba di oggi, domenica 19 aprile, sulla Statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. Per cause in corso di accertamento, si è verificato il ribaltamento di una autovettura, con a bordo una sola persona. Si tratta di una donna di circa 30 anni che è stata trasferita in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Incidente stradale sulla Foggia-Candela, auto tampona mezzo pesante: ferito in codice rossoIncidente stradale sulla Statale 655 ‘Bradanica’ che collega Foggia a Candela, a pochi chilometri dal capoluogo dauno. Incidente stradale a Foggia: si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia, traffico in tiltTraffico in tilt e rallentamenti sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di una vettura. Approfondimenti e contenuti Grave incidente sulla SS89 tra Foggia e Manfredonia: intervento soccorsiFOGGIA – Grave incidente stradale sulla SS89, al km 194, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia. Il sinistro si è verificato nelle ultime ore, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi in cod ... statoquotidiano.it PAURA Foggia, auto si ribalta in via Manfredonia: due feriti in codice rossoL’urto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni alla parte anteriore dell’auto, con detriti disseminati sulla carreggiata. statoquotidiano.it