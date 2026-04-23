Alcune donne affermano di aver consumato cannabis durante la gravidanza, anche se questa scelta non è consigliata. La relazione tra uso di sostanze stupefacenti e gravidanza è oggetto di discussione, ma non ci sono evidenze che suggeriscano un uso sicuro di cannabis in questo periodo. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’assunzione di qualsiasi sostanza che possa influire sulla salute del bambino.

La cannabis e la gravidanza non sono due cose che la maggior parte delle persone metterebbe in relazione, eppure alcune donne dichiarano di averne fatto uso comunque durante la gravidanza. Ecco perché. La gravidanza può essere un periodo emozionante e, chiunque si sia, la maggior parte delle future mamme farebbe qualsiasi cosa per proteggere il proprio bambino. La medicina moderna ha fatto passi da gigante e oggi sappiamo che ci sono alcune cose che le donne dovrebbero – e non dovrebbero – fare durante la gravidanza. Sebbene le linee guida possano variare leggermente a seconda del luogo in cui si vive, alcune raccomandazioni sono ampiamente note, come ad esempio evitare alcol e droghe durante la gravidanza.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Si può fare uso di cannabis e marijuana in gravidanza?

Did you know cannabis can impact your fertility

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