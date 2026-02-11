L'uso moderato di cannabis è associato a memoria e volumi cerebrali migliori secondo uno studio

L’uso moderato di cannabis potrebbe fare bene al cervello. Uno studio americano rivela che chi consuma in modo contenuto mostra funzioni cognitive più efficaci e volumi cerebrali più ampi in certe zone del cervello. I ricercatori hanno analizzato i dati e scoperto che l’assunzione moderata di questa sostanza si collega a risultati cognitivi migliori.

Un team di ricerca americano ha determinato che l'uso moderato di cannabis è associato a funzioni cognitive migliori e volumi superiori di specifiche aree cerebrali. Gli effetti neurocognitivi sono stati osservati in adulti tra i 40 e i 77 anni. La sostanza stupefacente potrebbe pertanto avere un impatto differente sulla salute cerebrale in base alle fasce d'età. I risultati dovranno essere confermati da studi più approfonditi.

