Si lancia nel vuoto con i figli lo psicologo | Epidemia di solitudine Questa società nega la sofferenza

Un episodio che ha attirato l’attenzione si è verificato in una zona residenziale, dove un uomo si è lanciato nel vuoto con i tre figli. Secondo uno psicologo, l’episodio si inserisce in un quadro più ampio di solitudine crescente nella società, che tende a negare la sofferenza e le difficoltà emotive delle persone, lasciando spesso chi si trova in crisi senza supporto.

Roma, 23 aprile 2026 – Un salto dal terzo piano, con tre figli addosso, ha qualcosa di epico e ancestrale. Difficili da immaginare i contorni della disperazione, la dinamica. E dopo – sempre dopo – nessuno capisce, non ci sono parole. Leggera depressione non spiega e non consola. Anche per questo Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, invita a toccare quel dolore enorme con mano leggera. Anzi a guardarlo da lontano senza fiatare. E piuttosto a domandarsi perché non venga intercettato l’ultimo passo, il grido di aiuto rimasto nella gola. Non solo a Catanzaro. Dovunque una madre uccide un figlio, un uomo la compagna. Nelle pieghe della cronaca a volte talmente iperbolica a volte da sembrare inventata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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