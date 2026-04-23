Una donna si è lanciata nel vuoto insieme ai suoi due figli, risultando deceduta. La sorellina dei bambini si trova in condizioni molto gravi all'ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto. La dinamica dell’episodio è ancora oggetto di indagine, mentre il personale sanitario si occupa dei bambini rimasti vivi.

C’è un momento in cui il confine tra la realtà e il buio della propria mente si assottiglia fino ad annullarsi. Anna Democrito, una mamma di 46 anni, quel confine lo ha varcato trascinando nel baratro i suoi tre figli, mentre le prime luci dell’alba faticavano a rompere l’oscurità della notte. Si è lanciata nel vuoto dal balcone di casa, un appartamento alla periferia di Catanzaro. Prima, uno dopo l’altro, aveva gettato dal terzo piano i suoi tre bambini, vestiti con gli abiti della festa: il più piccolo di quattro mesi, il fratellino di quattro anni, la sorella di sei. Quest’ultima è la sola a sopravvivere, trasferita in queste ore al Gaslini di Genova.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si getta nel vuoto con i figli. Mamma e due bimbi morti. La sorellina è gravissima

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Il sangue non è acqua, a chi somiglio di più A mamma o papà. Scrivetelo nei commenti. - facebook.com facebook

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