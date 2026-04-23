Una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli durante la notte. Secondo quanto riferito, aveva già avuto crisi di nervi in passato. Si è svegliata improvvisamente, sopraffatta da pensieri negativi che aveva accumulato da quando era diventata madre per la terza volta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno accertando l’accaduto.

Si è svegliata nella notte e i pensieri negativi che la assillavano da quando era diventata mamma per la terza volta hanno preso il sopravvento. Mentre il marito dormiva è andata nella stanza dei bambini, li ha svegliati, li ha vestiti di tutto punto, con gli abiti della festa, e li ha buttati dal balcone del terzo piano, uno ad uno. Poi si è lanciata di sotto anche lei, stringendo un rosario in mano. Anna Democrito, 46 anni, operatrice in una Rsa, ha messo fine così alla propria vita e a quella dei suoi figli maschi, un neonato di 4 mesi e il fratellino di 4 anni, mentre la terza, una bambina di 5 anni e mezzo, è in condizioni gravissime. Il dramma è avvenuto in un tranquillo quartiere a ridosso del centro di Catanzaro nella notte tra martedì e mercoledì.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si getta dal balcone coi 3 figli. "Aveva già avuto delle crisi"

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