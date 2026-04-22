Una donna è morta insieme ai suoi figli a Catanzaro dopo essere precipitata dal balcone di casa. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto in passato problemi di natura psichica. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per capire cosa abbia portato a questo tragico episodio. Alla donna sarebbe stata diagnosticata una condizione di salute mentale, ma i dettagli sulle circostanze non sono ancora stati resi pubblici.

Avrebbe sofferto di disturbi psichici Anna Democrito, la 46enne morta dopo essersi lanciata dal balcone di casa a Catanzaro insieme ai tre figli piccoli. Due (Nicola e Giuseppe) sono morti sul colpo, mentre la figlia maggiore Maria Luce è ricoverata in condizioni gravissime. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del gesto, che potrebbe essere legato a un disagio psichiatrico già emerso in passato. Le indagini sulle motivazioni del gesto della donna Il disagio psichico e la depressione post-parto In casa era presente il marito Le indagini sulle motivazioni del gesto della donna Mentre proseguono le indagini della Squadra mobile sulla dinamica della tragedia, la Procura di Catanzaro ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’estremo gesto di Anna Democrito.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anna Democrito morta coi figli a Catanzaro nel lancio dal balcone, avrebbe avuto disturbi psichici in passato

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Anna Democrito, 46 anni, si è lanciata nel vuoto con tre bimbi morendo insieme a due di loro, la figlia di 5 anni è grave. Sospese le attività commerciali in zona in segno di lutto. Gli inquilini hanno deposto un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. «Siamo scon - facebook.com facebook