Si finge carabiniere ed estorce a un' anziana 11 mila euro | denunciato 24enne

Un uomo di 24 anni si è finto carabiniere per truffare un’anziana e farle versare 11 mila euro. La vittima, convinta di parlare con un ufficiale, ha consegnato i soldi senza sospettare nulla. La polizia ha già denunciato il giovane, che ora rischia una condanna per estorsione e truffa.

Si è spacciato per carabiniere ed è riuscito a truffare un'anziana facendosi fare un bonifico di 11 mila euro. Ma è stato individuato e denunciato. Nella giornata del 19 gennaio, a Giussano, i carabinieri della stazione locale hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 24 anni.

