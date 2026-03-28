Non si ferma all' alt e travolge un agente ma rischio evitato per i fedeli in processione

Durante una processione in via XX Settembre a Gallipoli, un’auto ha investito un agente della polizia locale che aveva intimato l’alt, senza fermarsi. L’incidente avrebbe potuto coinvolgere i fedeli presenti, ma l’impatto con lo scooter ha evitato conseguenze peggiori. La vettura è poi proseguita senza fermarsi, creando una situazione di pericolo nel corso della manifestazione religiosa.

È accaduto a Gallipoli, in via XX Settembre. Il conducente di una Panda, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per l’operatore di polizia locale prognosi di sette giorni GALLIPOLI – Senza l’impatto con lo scooter della polizia locale quell’auto sarebbe probabilmente finita sui fedeli che in quegli istanti transitavano in via XX Settembre, a Gallipoli, per la processione dell’Addolorata. E le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Altri agenti sono riusciti a fermare l’uomo, un 65enne, in attesa dell’arrivo sul posto di una volante del commissariato di Gallipoli, a cui sono stati affidati i rilievi dell’incidente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Non si ferma all'alt e travolge un agente, ma rischio evitato per i fedeli in processione Articoli correlati Diciottenne non si ferma all'alt della polizia, nella fuga travolge due autoIeri la polizia ha arrestato un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Follia a Catania, non si ferma all'alt e quasi investe un agente: 28enne arrestatoUn arresto per fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui è stato effettuato nei giorni scorsi a Catania. Tutto quello che riguarda Non si ferma all'alt e travolge un... Temi più discussi: Contromano sui Bastioni a Milano, non si ferma all'alt della polizia e finisce contro un'altra Volante: arrestata; Ecco come si ferma il Bodo: lo Sporting dà una lezione all'Inter; Ospedali saturi e territorio assente: la tempesta perfetta che minaccia il SSN. Report Nursing Up; Travolge due donne con la Jeep, 46enne arrestato per omicidio stradale. Non si ferma all'alt della Polizia, bloccato dopo un lungo inseguimentoUn 28enne del gemonese a bordo di uno scooter di grossa cilindrata ha sfrecciato contromano per diversi chilometri, è stato denunciato per il nuovo reato di fuga pericolosa all'alt che prevede anche i ... rainews.it Catania, non si ferma all’alt e rischia di travolgere un poliziotto: arrestato 28enneLa Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 28 anni che, nei giorni scorsi, non si è fermato ad un posto di controllo, in piazza Mancini Battaglia, rischiando di travolgere uno dei poliziotti che ... catania.liveuniversity.it Anche Rio si ferma a guardare Eleonora Bertoli - facebook.com facebook Il Comune ferma l’ambulanza: «Ci sono criticità» - Il Giunco x.com