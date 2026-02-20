Matthew McConaughey | Tra 5 anni avremo l' Oscar per il miglior film e attore AI
Matthew McConaughey ha previsto che tra cinque anni un film con attori artificiali potrebbe vincere l’Oscar, creando scompiglio nel mondo del cinema. L’attore ha spiegato che l’uso massiccio dell’intelligenza artificiale potrebbe sostituire gli attori umani e cambiare radicalmente il settore. Ha anche suggerito che bisogna trovare regole chiare per evitare che questa tecnologia venga sfruttata troppo. McConaughey si è detto preoccupato, ma ha anche proposto alcune soluzioni per mantenere vivo il talento umano sul set. La discussione si concentra su come il cinema cambierà presto.
Il divo di Dallas Buyers Club e True Detective ha ipotizzato un futuro preoccupante, soprattutto per gli attori, ma ha anche fornito una ricetta da contrappore all'abuso di AI. Le previsioni di Matthew McConaughey sullo spazio sempre maggiore che l'intelligenza artificiale occuperà nel futuro dell'industria del cinema sono fosche, ma la star premio Oscar ha la sua ricetta per far fronte all'emergenza tecnologica. In un dibattito pubblico col collega Timothée Chalamet ospitato da CNN & Variety Town Hall Event, il divo texano 56enne ha affrontato lo spauracchio degli attori, il rischio di essere sostituiti del tutto da interpreti sintetici con ricadute a catena anche sulla stagione dei premi.🔗 Leggi su Movieplayer.it
