La scena di Interstellar con Matthew McConaughey, diventata un meme virale, ha sorpreso l’attore stesso. L’attore ha rivelato di aver scoperto solo ora la popolarità di quella scena, chiedendosi a cosa servisse davvero. Una curiosità che ha fatto sorridere i fan, mentre il film continua a essere ricordato anche per questo momento diventato iconico sui social.

Una delle scene più intense di Interstellar, con Matthew McConaughey, è diventata un meme globale. Ma, a quanto pare, il suo protagonista lo ha scoperto solo adesso. A volte il cinema non si limita a entrare nella memoria collettiva, ci resta incollato, si trasforma, cambia funzione: è quello che è successo con Matthew McConaughey, che ha scoperto solo di recente che una delle scene più struggenti di Interstellar è diventata un meme virale. La sua reazione, tra sorpresa e curiosità, riapre il dialogo su come il web rielabora le emozioni del cinema. Il meme che ha superato il film (e il suo protagonista) Da oltre dieci anni Interstellar continua a vivere di vita propria, ben oltre le sale e le discussioni cinefile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matthew McConaughey e il meme di Interstellar che ha scoperto solo da poco: "Non ne avevo idea, a cosa serve?"

Matthew McConaughey ha deciso di bloccare l’uso dell’intelligenza artificiale sulle sue immagini, evidenziando un gesto importante nel mondo dello spettacolo.

Matthew McConaughey Talks On Interstellar Scene #movies #mindset

