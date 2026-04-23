Mancano pochi giorni alla partita tra Milan e Juventus, e le notizie dalla Continassa riguardano le scelte di formazione di Spalletti. Il tecnico torna a schierare un elemento titolare, mentre perde Holm, che non sarà disponibile per la gara di domenica sera. Queste variazioni potrebbero influenzare le strategie in campo, mentre si avvicina il match che promette emozioni e tensioni tra le due squadre.

Il big match della 34^ giornata di Serie A sarà quello di domenica sera, in programma allo stadio 'San Siro' di Milano tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti. Per entrambe le squadre sarà un match fondamentale per il discorso Champions League. Come noto, le due società hanno come obiettivo principale la qualificazione alla competizione più prestigiosa d'Europa e un successo nello scontro diretto avvicinerebbe, non di poco, le due formazioni all'obiettivo. Infatti, al Milan mancano solo 7 punti nelle prossime cinque gare per trovare la certezza del ritorno in Champions. Sul cammino di Massimiliano Allegri, però, ci sarà la Juventus con un rientro fondamentale in vista del big match.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Si avvicina Milan-Juventus, Spalletti ritrova un titolare ma perde Holm: le ultime

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