Allenamento Milan Pulisic torna in gruppo! Allegri perde però un titolare contro il Pisa | le ultime

Oggi a Milanello il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Pisa. Pulisic si è unito al gruppo dopo un infortunio e si è allenato con i compagni, portando una buona notizia ai tifosi. Tuttavia, Allegri dovrà fare a meno di un titolare, che si è fermato durante la seduta. La squadra si prepara a una sfida importante e l’atmosfera resta carica di tensione.

Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz Calciomercato Inter: Calhanoglu tra rientro e futuro. Rebus attorno al centrocampista turco, ecco cosa potrebbe succedere Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia Holm carico per il suo primo derby d'Italia: «Con l'Inter una grande opportunità, Yilidiz è impressionante! Spalletti mi ha detto una cosa»

