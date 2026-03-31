La squadra si prepara per la partita di lunedì 6 aprile a Genova, con il tecnico che riporta in rosa un difensore chiave. La seduta di allenamento alla Continassa si è concentrata sulla fase difensiva, mentre la formazione ufficiale verrà definita nelle prossime ore. Nessun dettaglio sulle altre variazioni rispetto alla rosa base, ma si aspetta una risposta dai giocatori in vista dell’incontro.

La Continassa riaccende i motori in vista della trasferta di Genova, fissata per lunedì 6 aprile, con Luciano Spalletti che ritrova pedine fondamentali per lo scacchiere difensivo della Juventus. La notizia del giorno riguarda Emil Holm: l’esterno svedese ha superato i problemi fisici ed è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo, garantendo al tecnico toscano una soluzione tattica vitale per la gestione delle corsie esterne. Il pieno recupero dell’ex Atalanta permette di blindare una fascia destra che, nelle ultime uscite, aveva sofferto per rotazioni limitate e carichi di lavoro eccessivi. Il rientro scaglionato dei nazionali inizia... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Spalletti ritrova Holm: difesa blindata per la sfida al Genoa

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