La stagione juniores nel ciclismo prende il via con una gara tradizionale che si svolgerà domenica a Ponzano. La competizione si svolge in Val di Magra ed è considerata una delle più antiche e apprezzate nel panorama nazionale. Gli atleti si preparano ad affrontare questa classica, che richiama molti giovani ciclisti provenienti da diverse regioni. La corsa rappresenta un momento importante nel calendario del settore giovanile.

Il ciclismo giovanile riaccende i motori in Val di Magra per una delle classiche più longeve e sentite del panorama nazionale. Domenica riflettori puntati sulla 73ª Coppa 1° Maggio ‘Il Ceramista’, una corsa che quest’anno non è solo una prova di prestigio per la categoria Juniores, ma assume un valore doppio: in palio c’è infatti la maglia di Campione regionale ligure. L’organizzazione, curata dall’Uc Ponzanese con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra, promette una sfida ad alta intensità su un percorso che non concede pause. Il programma della giornata scatterà ufficialmente alle 9.30 con il ritrovo dei corridori, ma il momento della verità inizierà alle 13.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si accende la stagione juniores. Domenica la classica a Ponzano

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