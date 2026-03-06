Mondiali Juniores fondo Pedranzini argento nella 10 km classica | l’Italia sul podio per la terza volta a Lillehammer

Durante i Mondiali Juniores di fondo a Lillehammer, un atleta italiano della categoria under 20 ha conquistato il secondo posto nella gara di 10 km classica. Si tratta di un giovane valtellinese nato nel 2007, che ha terminato la competizione a circa 30 secondi dal vincitore norvegese. Questa è la terza medaglia ottenuta dall’Italia in questa edizione, dopo i successi nelle gare precedenti di sprint e mass start.

Il valtellinese classe 2007 chiude a 29"6 dal norvegese Strand. Dopo Pozzi nella sprint e Pinzani nella mass start, un altro azzurro sale sul podio iridato. L'ultimo podio italiano nella classica individuale juniores risaliva al 2020 con Graz. L'Italia non si ferma più a Lillehammer. Daniel Pedranzini conquista la medaglia d'argento nella 10 km individuale in tecnica classica ai Mondiali Juniores, portando a tre i podi azzurri in altrettante gare disputate nella rassegna iridata norvegese. Prima di lui erano saliti sul podio Federico Pozzi nella sprint e Marco Pinzani nella mass start, entrambe in tecnica libera.