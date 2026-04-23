Nel corso del 2023, si è sviluppata una forte tensione tra due figure pubbliche, con parole che hanno alimentato una polemica sui social media. La vicenda ha avuto inizio con un episodio in cui uno dei protagonisti è stato coinvolto in modo significativo. La discussione ha coinvolto un ampio pubblico online, con reazioni di diversi utenti e schieramenti. La situazione resta al centro dell’attenzione mediatica e delle conversazioni sui social network.

La vicenda affonda le radici nel 2023, quando Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, viene coinvolto in un grave episodio. Dopo essere stato aggredito sotto casa, reagisce sparando contro due ragazzi, ferendoli. L’episodio porta al suo arresto con accuse pesanti, tra cui tentato omicidio e porto abusivo di arma. In seguito, dopo il patteggiamento, ottiene una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma. Durante l’intervista a Belve, condotta da Francesca Fagnani, Shiva ripercorre quei momenti e affronta anche il tema del rapporto con Fedez. Quando gli viene chiesto della pistola mai ritrovata, dichiara di non sapere che fine abbia fatto.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shiva-Fedez, tensione alle stelle: le parole che riaccendono la polemica (e il web si schiera)

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