Rudi Garcia ha rilasciato nuove dichiarazioni sul Napoli, concentrandosi sulla situazione di Kevin De Bruyne e sul suo rendimento recente. Le sue parole hanno suscitato polemiche e riacceso il dibattito attorno alla squadra partenopea. L’ex allenatore azzurro ha commentato pubblicamente, attirando l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori. La sua presa di posizione ha generato reazioni tra gli osservatori del calcio.

Rudi Garcia torna a parlare di Napoli e lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere. L’ex allenatore azzurro ha commentato la situazione legata a Kevin De Bruyne, soffermandosi sul valore del giocatore ma anche sul suo recente periodo. Le sue parole arrivano in conferenza stampa e riaprono un confronto mai del tutto chiuso con l’ambiente azzurro. Le parole di Garcia sulla ‘pausa’ di De Bruyne. Le parole di Rudi Garcia riguardano anche il Napoli e fanno discutere, ovviamente. L’ex tecnico azzurro ha parlato apertamente di Kevin De Bruyne, soffermandosi su diversi aspetti legati alla sua condizione fisica e al recente infortunio che lo ha tenuto per mesi fermo ai box. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Garcia attacca a distanza il Napoli: le parole riaccendono la polemica

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