Shakespeare week a Verona
Dal 19 al 29 aprile, Verona ospiterà la dodicesima edizione della Shakespeare Week, un evento che si svolgerà tra il Teatro Satiro OFF e il centro storico della città. La manifestazione si propone di coinvolgere il pubblico in attività e spettacoli dedicati a William Shakespeare, con l’obiettivo di rendere la città un punto di incontro internazionale per gli appassionati dell’autore inglese.
Dal 19 al 29 aprile, tra il Teatro Satiro OFF e il centro città di Verona, la Shakespeare Week torna per la sua XII edizione con una visione precisa: trasformare la città in un laboratorio internazionale dedicato a William Shakespeare. Qui Shakespeare non viene celebrato: viene attraversato.🔗 Leggi su Veronasera.it
Mad Spirits Shakespeare is live!
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