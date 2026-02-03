Shakespeare Interactive Museum | l’esperienza immersiva n1 a Verona

A Verona apre il primo museo interattivo dedicato a William Shakespeare. Dal 2019, visitatori e appassionati possono immergersi nella vita e nelle opere del Bardo grazie a un’esperienza moderna e coinvolgente, a pochi minuti dall’Arena. Un modo nuovo per scoprire il drammaturgo inglese, lontano dai metodi tradizionali.

Dal 2019 c'è un nuovo modo di incontrare Shakespeare. Lo Shakespeare Interactive Museum è il primo museo interattivo dedicato a William Shakespeare a pochi minuti dall'Arena. Il museo propone un'esperienza unica e interattiva, in cui creatività e tecnologia si intrecciano per restituire la forza. Shakespeare Interactive Museum: apertura natalizia Nel periodo natalizio, a Verona, riapre il primo museo interattivo dedicato a Shakespeare in Italia. Pompei prende vita nella nuova esperienza immersiva Shakespeare 2026. Il Shakespeare Interactive Museum aderisce a Shakespeare 2026. Un museo innovativo, dedicato a Shakespeare, che entra nella rassegna annuale promossa da Casa Shakespeare come spazio di sperimentazione, racconto e dialogo interattivo con le a

