Shakespeare 2026 presenta Romeo & Juliet a Verona

Questa settimana Verona si prepara a rivivere il classico di Shakespeare. Il teatro Camploy ospiterà lo spettacolo il 13 febbraio alle 20.45, seguito dalle rappresentazioni al Teatro Satiro OFF in vicolo Satiro 8, con date che vanno dal 12 al 15 febbraio. Gli appassionati potranno assistere a una versione moderna di uno dei drammi più famosi di sempre, in scena in diverse fasce orarie.

Il 13 febbraio ore 20.45 al Teatro Camploy e il 12 alle ore 10, 14 alle ore 19.45 e il 15 alle ore 17 presso il Teatro Satiro OFF in vicolo Satiro 8, 37121 Verona. Shakespeare 2026 presenta lo spettacolo più conosciuto della compagnia teatrale d’ispirazione internazionale Casa Shakespeare. Romeo.🔗 Leggi su Veronasera.it

La Romeo&Giulietta Run Half Marathon si terrà a Verona il 15 febbraio 2026.

Al Teatro Delle Arti va in scena “Romeo + Giulietta”, una trasposizione contemporanea del celebre dramma di Shakespeare, interpretata dalla Compagnia dell’Arte sotto la regia di Antonello Ronga.

Stivalaccio presenta: «Romeo e Giulietta - L’amore è saltimbanco»Al Teatro Sociale di Trento mercoledì 31 dicembre, ore 20.30, e giovedì 1 gennaio 2026, ore 16.00 Il giovane regista Marco Zoppello presenta una sorta di «prova aperta» della più grande storia d’amore ... ladigetto.it

Verona accende l'anno di Shakespeare: «Le sue storie prendono vita e diventano emozione»Casa Shakespeare lancia per tutto il 2026 un grande progetto culturale che animerà Verona in occasione del 410° anniversario della morte di William Shakespeare e del Congresso mondiale shakespeariano ... veronasera.it

