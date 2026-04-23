Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, è stata una delle protagoniste del Grande Fratello 2024. A circa un mese dal suo rientro in televisione come concorrente di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video, si sono moltiplicate le critiche nei suoi confronti sui social network. La situazione ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media, che hanno seguito da vicino le reazioni dell’ex gieffina.

Shaila Gatta è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. Tra un mese circa, l'ex velina di Striscia La Notizia tornerà in televisione come concorrente di The fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. In queste ore, però, l'ex fidanzata di Lorenzo Spolverato è finita al centro dell'attenzione per un look portato in occasione della premier de Il diavolo veste Prada 2 avvenuta a Milano. In questa occasione, Shaila Gatta ha optato per un top vedo non vedo e un pantalone nero abbinato ad una cintura beige che ha suscitato le critiche da parte del popolo social. Un utente ha scritto: "Ma come si è vestita?" mentre un altro "Ma pensava di andare al mercato?".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Shaila Gatta travolta dalle critiche: cosa ha fatto l’ex gieffina

Notizie correlate

Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano.

Helena Prestes infiamma la rete: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024 dov'è...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Shaila Gatta e Alvise Rigo insieme, la reazione (gelida) di Elisabetta Canalis: Non ha battuto ciglio; The 50, un nuovo reality game in arrivo su Prime Video. Il trailer; Alvise Rigo e Shaila Gatta si frequentano: come ha reagito Elisabetta Canalis; The 50, il reality (molto trash) di Prime Video dove vince il pubblico: trailer e data di uscita.

Shaila Gatta e Alvise Rigo stanno insieme? Arriva la reazione di Elisabetta CanalisLa frequentazione tra Shaila Gatta e Alvise Rigo sembra procedere senza intoppi, anche se all’inizio non sono mancate le smentite. Ospite a La Volta Buona, la ballerina aveva minimizzato il rapporto, ... mondotv24.it

Flirt tra Shaila Gatta e Alvise Rigo: come ha reagito Elisabetta CanalisShaila Gatta ha ammesso una frequentazione con Alvise Rigo: ecco perché Elisabetta Canalis non ha mostrato stupore né gelosia ... notizie.it

Shaila Gatta è stata costretta a confermare il flirt con l'ex di Elisabetta Canalis: https://fanpa.ge/e1unz - facebook.com facebook