Il 25 aprile cadrà di sabato, e l’Associazione partigiani non ha deciso di spostare la tradizionale fiaccolata in occasione della Festa della Liberazione. La Comunità ebraica torinese, invece, non parteciperà all’evento di quest’anno. A differenza di altri gruppi, non si tratta di un tentativo di ostracismo, ma alla fine è stato confermato che la presenza della comunità ebraica non avverrà in questa occasione.

Non sarà ostracismo come quello dei Carc che vuole impedire alla Brigata ebraica di sfilare in occasione della Festa della Liberazione, ma alla fine è assodato che anche la Comunità ebraica di Torino non potrà prendere parte quest’anno alla tradizionale fiaccolata della vigilia del 25 aprile. Il tradizionale corteo che, da sempre, si tiene nella città della Mole la sera del 24, questa volta cade di venerdì, in concomitanza con l’inizio dello Shabbat, il giorno di riposo e di preghiera dell’ebraismo. Dapprima si era ipotizzato di anticipare l’iniziativa nella giornata di oggi, 23 aprile, proprio per consentire anche ai rappresentanti della comunità di essere presenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Shabbat il 25 aprile, ma l’Anpi non sposta la fiaccolata. E la Comunità ebraica torinese sarà assente

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