Il 25 aprile c’è lo Shabbat Ma l’Anpi non anticipa la fiaccolata

Il 25 aprile cade di mercoledì e quest’anno coincide con lo Shabbat, un giorno di riposo e preghiera per la Comunità ebraica di Torino. Nonostante questa coincidenza, l’Anpi non ha deciso di anticipare o spostare la propria fiaccolata tradizionale, che si tiene la sera prima del 25 aprile. La Comunità ebraica di Torino ha comunicato che quest’anno non parteciperà alla manifestazione.

La Comunità ebraica di Torino non prenderà parte quest’anno alla tradizionale fiaccolata della vigilia del 25 aprile. Il tradizionale corteo che si tiene ogni anno la sera del 24 cade di venerdì, in concomitanza con l’inizio dello Shabbat, il giorno di riposo e di preghiera dell’ebraismo. Tempo fa era stata avanzata una proposta di anticipare l’iniziativa al 23 aprile, proprio per consentire anche ai rappresentanti della comunità di essere presenti. La richiesta era stata accolta dalla Città di Torino, che si era detta disponibile a valutare uno spostamento straordinario della data. Ma quando la questione è stata affrontata durante il tavolo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

