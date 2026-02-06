Salerno Basket al PalaSilvestri ce la seconda forza del torneo Costa Masnaga
Questa sera il Salerno Basket torna in campo al PalaSilvestri contro la seconda forza del campionato, Costa Masnaga. La sfida si presenta difficile, con i salernitani che cercano di mettere in campo tutta la grinta possibile per non lasciare troppo spazio alle avversarie. Dopo gli ultimi risultati, la squadra sa che ogni possesso conterà e si prepara a lottare su ogni pallone.
Tempo di lettura: 2 minuti Altro impegno sulla carta assolutamente proibitivo all’orizzonte per il Salerno Basket ’92. Domani pomeriggio – sabato 7 febbraio – il PalaSilvestri ospiterà la sfida contro Limonta Costa Masnaga, seconda forza del campionato. Palla a due eccezionalmente alle 17:30, con direzione arbitrale di Marco Palazzo (Campobasso) e Francesco Rosato (Roma). Le granatine restano ultime in graduatori, stavolta da sole con 4 punti dopo l’exploit di misura da parte di Terme Salus Ants Viterbo sul parquet di Milano Basket Stars. Il terzultimo posto, che varrebbe i playout, dista ora sei lunghezze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
