Sfortuna poca lucidità e un errore clamoroso sul gol annullato a Ederson | l’Atalanta si lascia scappare il vero obiettivo stagionale

L'Atalanta conclude la sua corsa in Coppa Italia, fermata in semifinale dalla Lazio, che vince ai rigori dopo aver pareggiato nel tempo regolamentare. Durante la partita, un errore evidente sul gol annullato a Ederson ha influenzato l’andamento dell'incontro, mentre la squadra bergamasca ha mostrato momenti di confusione e sfortuna. La sfida si è svolta a Bergamo, con la Lazio che passa il turno e prosegue la sua strada nella competizione.

Si ferma in semifinale il sogno della Coppa Italia della Dea, la Lazio passa a Bergamo alla lotteria dei rigori. Obiettivamente non è stata per nulla una bella partita, molto ingessata, molto tattica. In una New Balance Arena piena, i tifosi nerazzurri accolgono i propri beniamini con una grande coreografia in entrambe le curve. Nel primo quarto d’ora la palla è costantemente tra i piedi dei nostri, ma la velocità di manovra è molto limitata. La Lazio si limita a qualche incursione, ma senza mai dare fastidio alla nostra difesa. Il possesso palla nerazzurro prosegue ma è sostanzialmente sterile, neppure un tiro nella porta avversaria. Cdk, l’unico vero potenziale pericolo per i laziali viene cercato poco.🔗 Leggi su Bergamonews.it Ederson si presenta sul dischetto e firma il primo gol in campionato Notizie correlate Polemiche Atalanta-Napoli, Tommasi: “Sul gol annullato c’è un errore di campo”Secondo il componente della Can, intervenuto a Open Var su Dazn è la valutazione originaria di Chiffi a non essere corretta “Sul gol annullato al... Robur: errori, sfortuna e poca lucidità. Insuperabile l’ex Giusti. Pari amaroSIENA 0 MONTEVARCHI 0 SIENA (4-2-3-1): Michielan; Bello, Conti, Cavallari (43’ st Mastalli), Zanoni; Vlahovic, Barbera (25’ st Nardi); Ciofi,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Castro Legend Cup - X Legend: Mairhofer trionfa, Morath sul podio. Sfortuna Paez.; Venerdì 17 aprile 2026, altro che sfortuna: i segni fortunati di oggi; Eccellenza. Beffa Sant’Agostino col Pietracuta. La rete romagnola nel recupero; Robur: errori, sfortuna e poca lucidità. Insuperabile l’ex Giusti. Pari amaro. Sfortuna, poca lucidità e un errore clamoroso sul gol annullato a Ederson: l’Atalanta si lascia scappare il vero obiettivo stagionaleIn quella che doveva essere la partita più importante dell’anno ci si aspettava una grinta differente e maggiore incisività: ora la società si interroghi su cosa vuole fare Si ferma in semifinale il ... bergamonews.it Robur: errori, sfortuna e poca lucidità. Insuperabile l’ex Giusti. Pari amaroSIENA 0 MONTEVARCHI 0 SIENA (4-2-3-1): Michielan; Bello, Conti, Cavallari (43’ st Mastalli), Zanoni; Vlahovic, Barbera (25’ st Nardi); Ciofi, Noccioli ... msn.com La maionese NON "monta Ascoltate le mie parole cliccate e iscrivetevi https://open.substack.com/pub/francescopoliandri1/p/la-maionese-impazzita-non-e-sfortunar=74pb68&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true - facebook.com facebook