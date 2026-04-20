Robur | errori sfortuna e poca lucidità Insuperabile l’ex Giusti Pari amaro

Nel match tra Siena e Montevarchi, le due squadre non sono riuscite a trovare la rete, terminando in un pareggio a reti inviolate. Il Siena ha schierato un modulo 4-2-3-1 con Michielan tra i pali e diversi cambi nel corso della ripresa, mentre il Montevarchi ha mantenuto la stessa formazione iniziale. La partita è stata caratterizzata da errori, sfortuna e poca lucidità da parte di entrambe le squadre, con l’ex Giusti che si è distinto come elemento insuperabile.

SIENA 0 MONTEVARCHI 0 SIENA (4-2-3-1): Michielan; Bello, Conti, Cavallari (43’ st Mastalli), Zanoni; Vlahovic, Barbera (25’ st Nardi); Ciofi, Noccioli (15’ st Vari), Lipari (32’ st Giannetti); Andolfi. Panchina: Paolucci, Lapadatovic, Rossi, Schettini, Calamai. Allenatore Voria. MONTEVARCHI (3-4-3): Giusti; Cecconi, Francalanci, Coly; Casagni, Galeota (38’ st Lovari), Nannini (23’ st Mattei), Kondaj (15’ st Rosini); Boncompagni, Mencagli (21’ st Bocci), Galastri (6’ st Bigazzi). Panchina: Failli, Cocci, Marieniello, Tommasini. Allenatore Marmorini. Arbitro Chindamo di Como (Muca-Popescu). Note – AmmonitI: Francalanci, Noccioli, Giusti, Boncompagni, Coly.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur: errori, sfortuna e poca lucidità. Insuperabile l’ex Giusti. Pari amaro Notizie correlate Serie B. Monza piatto: 0-0 con il Sudtirol. Bianco: "Giusto così, poca lucidità»Che il Sudtirol fosse tra gli avversari peggiori da poter incontrare in questo periodo era cosa nota. Spalletti: "Poca lucidità nei momenti chiave. Il rigore? Io faccio un altro mestiere..."Il risultato è pesante, ma Luciano Spalletti non perde la calma al termine della gara persa 3-0 dalla sua Juve in casa dell'Atalanta.