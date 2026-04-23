Sezione industrie alimentari di Confindustria Lecce | Fernando Primiceri nuovo presidente

Fernando Primiceri è stato eletto nuovo presidente della sezione industrie alimentari di Confindustria Lecce per il periodo 2026-2030. Primiceri, amministratore di Primoljo, è coinvolto nella valorizzazione e commercializzazione delle produzioni olivicole di qualità. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla stessa organizzazione, che ha ringraziato il precedente presidente per il lavoro svolto. La sezione si occupa di aziende operanti nel settore alimentare nella provincia di Lecce.

LECCE – Fernando Primiceri è il nuovo presidente della sezione industrie alimentari di Confindustria Lecce per il quadriennio 20262030: la scelta dell’imprenditore, amministratore di Primoljo, impegnata nella valorizzazione e commercializzazione delle produzioni olivicole di qualità, si.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Confindustria Lecce: Vincenzo Portaccio è il nuovo presidente della sezione turismoL’imprenditore succede a Giovanni Serafino e guiderà il comparto per il prossimo quadriennio, puntando su quattro pilastri: competitività, qualità... Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi: il presidente è Stefano NobiliBRINDISI - Stefano Nobili è stato eletto presidente della Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi. Contenuti di approfondimento Sezione industrie alimentari di Confindustria Lecce: Fernando Primiceri nuovo presidenteL’amministratore di Primoljo eletto alla guida dell’area per il quadriennio 2026/2030. Con lui rinnovati anche gli organi di consiglio: Necessario lavorare in maniera più strutturata sulla valorizzaz ... lecceprima.it Lecce, rinascita del territorio post Xylella: Confindustria lancia la sfidaLa proposta: una Zona agricola speciale con più risorse e meno burocrazia in grado di tenere insieme anche industria alimentare, turismo e ambiente LECCE - Non basta la Zes, serve la Zas. Questo ... lagazzettadelmezzogiorno.it