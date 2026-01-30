Confindustria Lecce | Vincenzo Portaccio è il nuovo presidente della sezione turismo

Questa sera a Lecce si è svolto il rinnovo delle cariche di Confindustria Lecce nel settore turismo. Durante l’assemblea, i membri hanno scelto Vincenzo Portaccio come nuovo presidente per i prossimi quattro anni. La nomina segna un cambiamento alla guida di uno dei comparti più importanti della provincia.

L’imprenditore succede a Giovanni Serafino e guiderà il comparto per il prossimo quadriennio, puntando su quattro pilastri: competitività, qualità dell’offerta, sostenibilità e innovazione LECCE – Passaggio di testimone ai vertici del comparto turistico di Confindustria Lecce. L’assemblea di sezione, riunitasi ieri sera per il rinnovo delle cariche associative, ha eletto Vincenzo Portaccio nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030. L’elezione di Portaccio arriva in un momento cruciale per il Salento. Il neo presidente sarà chiamato a guidare le imprese associate attraverso le grandi trasformazioni del mercato, focalizzandosi su quattro pilastri fondamentali: competitività, qualità dell’offerta, sostenibilità e innovazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

