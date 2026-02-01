Carabiniere si toglie la vita dopo un controllo dei colleghi la tragedia nel centro cittadino di Lamezia Terme

Nella notte tra venerdì e sabato, un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita nel centro di Lamezia Terme, poche ore dopo essere stato fermato da colleghi per un controllo di routine. La notizia ha sconvolto la città e lascia aperte molte domande sulla sua motivazione.

Nella notte tra venerdì e sabato, un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita poche ore dopo essere stato fermato da alcuni colleghi per un controllo di routine. L’uomo avrebbe utilizzato la propria pistola d’ordinanza, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La vicenda ha suscitato forte sgomento all’interno dell’Arma e nella comunità locale. La vittima è Battista Mastroianni, militare in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bovalino. Secondo le prime ricostruzioni, il controllo non avrebbe evidenziato anomalie immediate né situazioni di particolare criticità. Poco dopo, però, il militare avrebbe preso la decisione estrema, per cause che restano ancora da chiarire.🔗 Leggi su Dailynews24.it Approfondimenti su Lamezia Terme Lamezia Terme, carabiniere si toglie la vita durante un controllo Durante un normale controllo stradale a Lamezia Terme, un carabiniere si è tolto la vita. Carabiniere suicida in strada a Lamezia Terme: era appena stato fermato dai colleghi per un controllo Un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita a Lamezia Terme. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lamezia Terme Argomenti discussi: Tragedia a Cagnano Varano: carabiniere forestale si toglie la vita, aveva 25 anni - FoggiaToday; Tragedia a Lamezia Terme, carabiniere si toglie la vita; Tragedia nel Catanzarese: carabiniere si toglie la vita dopo essere stato fermato per un controllo; Tragedia in caserma: giovane carabiniere forestale si toglie la vita. Carabiniere si toglie la vita dopo un controllo, indagini in corso a Lamezia TermeLa ricostruzione dell'Arma. In corso ulteriori accertamenti al fine di chiarire quali siano state le cause dell'insano gesto ... corrieredellacalabria.it Lamezia Terme, carabiniere si toglie la vita durante un controlloLamezia Terme, carabiniere si toglie la vita durante un controllo. Indagini in corso coordinate dalla Procura della Repubblica. catanzaroinforma.it Incontro a Lamezia Terme con Elisabetta Santoianni. Al centro crediti di carbonio, zootecnia, consorzi di bonifica e sostegno alle imprese agricole - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.