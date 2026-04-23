Dramma in caserma carabiniere si toglie la vita

Da monzatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, 22 aprile, si è verificato un episodio tragico nella caserma dei carabinieri di Seveso, dove un militare si è suicidato. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno immediatamente avviato le indagini. La notizia ha suscitato grande shock tra i colleghi e le forze dell’ordine della zona. La caserma è stata chiusa temporaneamente per consentire le procedure di accertamento.

Dramma nella caserma dei carabinieri di Seveso. Nella serata di ieri, 22 aprile, un carabiniere di stanza nella caserma si è tolto la vita. Da quanto emerge, l’uomo – 50enne – aveva da poco finito il suo turno di lavoro. Quindi il gesto estremo che ha scioccato tutti i presenti in caserma e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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