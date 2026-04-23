Dramma in caserma carabiniere si toglie la vita

Nella serata di ieri, 22 aprile, si è verificato un episodio tragico nella caserma dei carabinieri di Seveso, dove un militare si è suicidato. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno immediatamente avviato le indagini. La notizia ha suscitato grande shock tra i colleghi e le forze dell’ordine della zona. La caserma è stata chiusa temporaneamente per consentire le procedure di accertamento.

Dramma nella caserma dei carabinieri di Seveso. Nella serata di ieri, 22 aprile, un carabiniere di stanza nella caserma si è tolto la vita. Da quanto emerge, l’uomo – 50enne – aveva da poco finito il suo turno di lavoro. Quindi il gesto estremo che ha scioccato tutti i presenti in caserma e.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Lamezia Terme, carabiniere si toglie la vita durante un controlloUn carabiniere in servizio si è tolto la vita durante un controllo stradale notturno a Lamezia Terme, nel cuore della notte tra il 31 gennaio e il 1º... Leggi anche: Dramma in via Gambini: si toglie la vita dentro al Centro di salute mentale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giovane carabiniere muore in caserma per uno sparo, incidente o suicidio; Tragedia alla Spezia, carabiniere si toglie la vita in caserma; La Spezia, giovane carabiniere si toglie la vita in caserma; Carabinieri, giovane maresciallo trovato senza vita in caserma. La Spezia, dramma in caserma: giovane carabiniere muore a 24 anniCarabiniere suicidio La Spezia: militare di 24 anni muore in caserma durante riunione operativa. Indagine aperta per chiarire i fatti. ligurianotizie.it Tragedia alla Spezia, carabiniere si toglie la vita in casermaUn dramma ha scosso profondamente l’Arma dei Carabinieri e la città della Spezia. Un giovane sottoufficiale di 24 anni si è sparato nella caserma della Compagnia ed è morto nonostante i rapidi ... primocanale.it SALVO POGLIESE IN AULA: “HARRY, IL DRAMMA DEL SUD: DANNI PER 2 MILIARDI. IL GOVERNO È INTERVENUTO CON TEMPESTIVITÀ” A poco meno di tre mesi dal 18 gennaio 2026, data che resta impressa come una delle più drammatiche per Sicilia - facebook.com facebook Putin abbatte la strategia di Salvini sul gas. Il dramma di un perseguitato. Di @SalvatoreMerlo x.com