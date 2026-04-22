Vertigine di Giulietta di compagnia Blucinque al Nice Festival Settimo

Uno spettacolo di teatrodanza che esplora oscillazione, volo e perdita di equilibrio in uno spazio fluido e concettuale. Al centro, la “vertigine amorosa” dei giovani amanti, tra tensione, smarrimento e desiderio. Corpi, luce e musica dal vivo si fondono in una composizione in brevi atti, come un.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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