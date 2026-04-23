Settimana Velica internazionale Livorno accoglie le marine estere con una parata suggestiva

La Settimana Velica Internazionale 2026 è iniziata con la parata delle Marine Estere a Livorno. L’evento ha visto la partecipazione di diverse forze navali straniere, che hanno sfilato lungo il porto della città. La manifestazione si svolge in questi giorni e coinvolge diverse imbarcazioni provenienti da vari Paesi. La parata ha attirato numerosi spettatori lungo le banchine del porto.

(Adnkronos) – La Settimana Velica Internazionale 2026 (Svi 2026) ha preso ufficialmente il via con la parata delle Marine Estere, un evento che ha trasformato Livorno in un palcoscenico internazionale di sport, cultura marittima e diplomazia. Le delegazioni di 33 Paesi hanno sfilato lungo le vie cittadine, partendo dall’Accademia Navale e percorrendo il suggestivo lungomare fino al Comune di Livorno, attraversando la celebre Terrazza Mascagni, composta da 34.800 piastrelle a scacchiera affacciata sul mare. I delegati sono stati ricevuti dal Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha commentato: “accogliere rappresentanti di così tante Marine è stato un onore per la nostra città.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Accademia Navale 2026: concorso Marina Militare, requisiti e come studiare per i quiz Notizie correlate Accademia Navale Livorno, visite gratuite e tour guidati durante la Settimana velica internazionale: le dateDal 24 aprile al 3 maggio, l’Accademia Navale di Livorno sarà visitabile nell’ambito degli eventi collaterali legati alla Settimana velica... Livorno – Dal 24 la settimana velica internazionaleLivorno – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno; Dalle regate agli eventi collaterali, il programma della Settimana velica internazionale; Settimana velica 2026: Livorno celebra la vela, i giovani e l'inclusività; A Livorno la Settimana velica Internazionale dal 24 aprile. Settimana Velica internazionale, Livorno accoglie le marine estere con una parata suggestivaLivorno, 23 apr. - (Adnkronos) - La Settimana Velica Internazionale 2026 (Svi 2026) ha preso ufficialmente il via con la parata delle Marine Estere, ... iltempo.it Livorno, via alla Settimana Velica Internazionale 2026 con la sfilata delle MarineTrentatré Paesi presenti all’apertura: città al centro della vela e della cooperazione tra forze navali Si è aperta a Livorno la Settimana Velica Internazionale 2026, con una cerimonia inaugurale che ... liberoreporter.it Parte la settimana velica di Livorno, la cerimonia davanti a Palazzo Comunale foto by Roberto Riu #Livorno #vela #settimanavelica #AccademiaNavale - facebook.com facebook A Livorno la Settimana velica Internazionale dal 24 aprile. Regate, eventi e gare con marine italiane e estere all'Accademia Navale #ANSA x.com