Settimana mondiale delle vaccinazioni | incontri open day e appuntamenti gratuiti sul territorio

Dal 24 al 30 aprile si svolge la Settimana mondiale delle vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. Durante questa settimana, vengono organizzati incontri, open day e appuntamenti gratuiti in diverse località del territorio comasco. L’obiettivo di queste iniziative è promuovere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione mediante vaccinazioni. Le attività si svolgono in vari punti della zona e sono rivolte a tutte le fasce di età.

Dal 24 al 30 aprile torna la Settimana mondiale delle vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità, con una serie di iniziative anche sul territorio comasco per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.Gli appuntamenti a ComoAsst Lariana ha organizzato diversi momenti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Settimana mondiale delle vaccinazioni: open day nei centri della Asst Papa Giovanni Settimana mondiale delle vaccinazioni: le iniziative sul territorio tra ambulatori e farmacieDal 24 al 30 aprile ricorre la Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026 promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), volta a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I sabati della prevenzione – dal 24 al 30 aprile la Settimana mondiale delle vaccinazioni; 24-30 aprile Settimana Mondiale delle Vaccinazioni; 24 – 30 aprile 2026 Settimana Mondiale delle Vaccinazioni; Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026 - Dal 24 al 30 aprile. Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, le iniziative dell’Asst Lariana tra incontri e Open DayDal 24 al 30 aprile ricorre la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Asst Lariana propone ... espansionetv.it Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: focus sulla pertosseIn occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, che dal 24 al 30 aprile 2026 veicola il messaggio Per ogni generazione, i vaccini funzionano, ... atnews.it Dal 24 al 30 aprile ricorre la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni e quest'anno anche tante farmacie del territorio hanno aderito promuovendo la vaccinazione antipneumococcica - facebook.com facebook