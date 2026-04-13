Settimana mondiale delle vaccinazioni | le iniziative sul territorio tra ambulatori e farmacie
Dal 24 al 30 aprile si svolge la Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Durante questa settimana, in diverse strutture sul territorio, tra ambulatori e farmacie, vengono organizzate campagne di sensibilizzazione e attività di vaccinazione per promuovere la prevenzione. L’obiettivo è informare la popolazione sull’importanza di vaccinarsi per tutelare la salute pubblica.
Dal 24 al 30 aprile ricorre la Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026 promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione vaccinale per la nostra salute. In questa settimana Ats Brianza, diverse farmacie del.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Settimana del Glaucoma, le iniziative di Asl Toscana Sud est sul territorio aziendaleArezzo, 6 marzo 2026 – Settimana del Glaucoma, le iniziative di Asl Toscana Sud est sul territorio aziendale.