Settimana mondiale delle vaccinazioni | le iniziative sul territorio tra ambulatori e farmacie

Da leccotoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 30 aprile si svolge la Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Durante questa settimana, in diverse strutture sul territorio, tra ambulatori e farmacie, vengono organizzate campagne di sensibilizzazione e attività di vaccinazione per promuovere la prevenzione. L’obiettivo è informare la popolazione sull’importanza di vaccinarsi per tutelare la salute pubblica.

Dal 24 al 30 aprile ricorre la Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026 promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione vaccinale per la nostra salute. In questa settimana Ats Brianza, diverse farmacie del.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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