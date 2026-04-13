Settimana mondiale delle vaccinazioni | le iniziative sul territorio tra ambulatori e farmacie

Dal 24 al 30 aprile si svolge la Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Durante questa settimana, in diverse strutture sul territorio, tra ambulatori e farmacie, vengono organizzate campagne di sensibilizzazione e attività di vaccinazione per promuovere la prevenzione. L’obiettivo è informare la popolazione sull’importanza di vaccinarsi per tutelare la salute pubblica.