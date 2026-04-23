Settimana dello sport | associazioni e cittadini invitati alla co-progettazione
La città si avvicina alla Settimana dello sport 2026 con un nuovo coinvolgimento di associazioni e cittadini nella fase di co-progettazione. Dopo le prime fasi di organizzazione, si apre ora una fase di collaborazione per definire insieme i dettagli dell’evento. La manifestazione si propone di mettere in risalto il talento, la passione e i valori legati al benessere e alla condivisione attraverso attività e iniziative condivise.
OSTUNI - Il cammino verso la Settimana dello sport 2026 entra ufficialmente nel vivo. Dopo i primi passi organizzativi, la "Città bianca" si prepara a fare squadra per definire i dettagli di un evento che celebrerà il talento, la passione e i valori fondamentali del benessere e della condivisione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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