Settimana dello sport | associazioni e cittadini invitati alla co-progettazione

La città si avvicina alla Settimana dello sport 2026 con un nuovo coinvolgimento di associazioni e cittadini nella fase di co-progettazione. Dopo le prime fasi di organizzazione, si apre ora una fase di collaborazione per definire insieme i dettagli dell’evento. La manifestazione si propone di mettere in risalto il talento, la passione e i valori legati al benessere e alla condivisione attraverso attività e iniziative condivise.