Addio a un pezzo di storia dello sport campano | Personalità come la sua sono la spina dorsale dello sport locale

Un grave lutto colpisce lo sport napoletano e campano con la scomparsa di Antonio Tatò, che è stato presidente della società cestistica Sporting Portici. La notizia è stata comunicata ufficialmente e rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel panorama sportivo locale. La sua morte segna la fine di un’epoca per il mondo del basket nella regione.

Grave lutto per lo sport napoletano e campano. Si è spento, infatti, Antonio Tatò, storico presidente della società cestistica Sporting Portici. A dare la triste notizia è stata la stessa società vesuviana con una nota pubblicata sui propri profili social ufficiali: "È una notizia davvero triste.