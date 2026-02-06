Mafia il business della droga gestito dai boss di Porta Nuova | 19 condanne

La mafia di Porta Nuova gestisce il traffico di droga. Il tribunale di Palermo ha condannato 19 persone coinvolte in un filone dell’operazione che nel 2022 portò all’arresto di 180 persone. Le condanne arrivano dopo un processo che ha fatto luce sulle attività criminali di questa rete.

Il Gup del tribunale di Palermo ha condannato 19 imputati di un troncone del blitz dei 180, la maxi operazione dei carabinieri e della polizia che, lo scorso anno, portò appunto a 180 misure cautelari. Si tratta di coloro che, in particolare, rispondevano di reati collegati al traffico e allo spaccio di stupefacenti, compiuti nel mandamento di Porta Nuova, dove Cosa nostra avrebbe dato le "autorizzazioni" e "calmierato i prezzi", imponendo le tariffe di vendita al dettaglio e al minuto.

La procura ha condannato 22 persone tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova, accusati di mafia, droga e estorsioni.

